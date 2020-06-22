Туристам в Турции предложат страховку от COVID-19

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами из 50 стран и представил новую страховку от COVID-19 для туристов.
"С 1 июля в Турции заработает специальное страхование туристов. Купить полис можно будет онлайн. Сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тыс. евро, цена за полис - от 13 до 23 евро. Таким образом можно не беспокоиться за расходы в случае выявления COVID-19", - цитирует Эрсоя агентство Anadolu.
По его словам, утвердить страховку в Турции решили потому, что не все стандартные страховые полисы путешественников покрывают лечение COVID-19.
Турция открыла границы для иностранных туристов 11 июня. Путешественники из Украины и Белоруссии смогут отправиться на турецкие курорты на чартерах уже с 1 июля. О возобновлении авиасообщения с Россией информации пока нет.
"Сейчас мы видим, как поток растет, особенно в выходные. В бутик-отелях прирост до 50%. С каждым днем туристов будет приезжать все больше - в связи с этим к концу июля мы полностью введем в эксплуатацию инфраструктуру в аэропортах и других пунктах пропуска, которая отвечает за проведение тестов на COVID-19. Проверять будут только тех туристов, у кого есть симптомы", - рассказал министр.
В Турции по состоянию на 22 июня выявлено 188 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 160 тыс. человек, скончалось почти 5 тысяч.
ВС Азербайджана проводят учения с целью быть готовыми к возобновлению военных действий с Арменией - Гасанов
ВС Азербайджана отработали навыки наступления в горной местности
Министр обороны Азербайджана примет участие в военном параде в Москве
KOBIA будет проводить опросы среди МСП по различным направлениям
Начало строительство комплекса «Дом Азербайджана» в Екатеринбурге запланировано на осень
Азербайджан в январе-апреле экспортировал авиакеросина на $28 млн
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
В ФРГ задержали сирийского врача по подозрению в пытках в военном госпитале в Хомсе
В Израиле возобновилось движение поездов после трех месяцев перерыва из-за коронавируса
Представитель правительства ФРГ осудил беспорядки в Штутгарте
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог