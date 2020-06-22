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Туризм 22.06.2020 16:57

Туристам в Турции предложат страховку от COVID-19

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами из 50 стран и представил новую страховку от COVID-19 для туристов.

"С 1 июля в Турции заработает специальное страхование туристов. Купить полис можно будет онлайн. Сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тыс. евро, цена за полис - от 13 до 23 евро. Таким образом можно не беспокоиться за расходы в случае выявления COVID-19", - цитирует Эрсоя агентство Anadolu.

По его словам, утвердить страховку в Турции решили потому, что не все стандартные страховые полисы путешественников покрывают лечение COVID-19.

Турция открыла границы для иностранных туристов 11 июня. Путешественники из Украины и Белоруссии смогут отправиться на турецкие курорты на чартерах уже с 1 июля. О возобновлении авиасообщения с Россией информации пока нет.

"Сейчас мы видим, как поток растет, особенно в выходные. В бутик-отелях прирост до 50%. С каждым днем туристов будет приезжать все больше - в связи с этим к концу июля мы полностью введем в эксплуатацию инфраструктуру в аэропортах и других пунктах пропуска, которая отвечает за проведение тестов на COVID-19. Проверять будут только тех туристов, у кого есть симптомы", - рассказал министр.

В Турции по состоянию на 22 июня выявлено 188 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 160 тыс. человек, скончалось почти 5 тысяч.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, КОРОНАВИРУС, СТРАХОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]