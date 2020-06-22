В МИД КНР заверили в готовности участвовать в договоре о торговле оружием

Китай намерен присоединиться к международному договору о торговле оружием и привержен усилиям, направленным на укрепление мира и стабильности во всем мире, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай продолжает прикладывать усилия к поддержанию и укреплению мира и стабильности в регионе и во всем мире, а в КНР "всегда жестко контролировали экспорт товаров военного назначения".

Он отметил, что Китай поставляет такие товары только государствам, и никогда - негосударственным структурам.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в минувшую субботу ратифицировал присоединение КНР к этому договору. Этим Китай завершил внутренние правовые процедуры по присоединению.

Международный договор о торговле оружием призван регулировать международную торговлю оружием с целью предотвратить незаконный оборот вооружений в мире. Он устанавливает новые стандарты для экспорта обычных вооружений. В то же время, договор запрещает экспорт обычных вооружений в нарушение эмбарго и санкций. Он открыт для подписания государствами с 2013 года, а вступил в силу в 2014 году. Его подписали 130 государств, но не все они его ратифицировали.

В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил, что в этом договоре нет смысла, пока в нем не участвуют Россия и Китай. В Вашингтоне полагают, что договор не может решить проблему безответственной передачи оружия, если эти крупные экспортеры могут вообще игнорировать договор".

Сенат США так и не ратифицировал этот договор, который был подписан еще при президенте Бараке Обаме.