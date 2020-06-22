Верховный суд Киргизии подтвердил приговор экс-премьеру Исакову

Верховный суд Киргизии оставил в силе обвинительный приговор экс-премьер-министру страны Сапару Исакову, приговоренному к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
"Постановлением Верховного суда Киргизии приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в отношении экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева оставлен в силе", - сообщили в понедельник в пресс-службе суда.
Судебная коллегия Верховного суда постановила дополнить резолютивную часть приговора о взыскании с осужденных в пользу Министерства финансов материальный ущерб в размере более 5 млрд сомов ($66,6 млн) словом "солидарно".
6 декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Исакова к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции. Другого бывшего премьер-министра Сатыбалдиева приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, экс-главу национального энергохолдинга Киргизии Айбека Калиева - к 15 годам лишения свободы.
23 марта Бишкекский городской суд оставил без изменения приговор первой инстанции.
Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн. Бывших чиновников обвинили в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией ТВЕА.
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