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СНГ 22.06.2020 18:03

Верховный суд Киргизии подтвердил приговор экс-премьеру Исакову

Верховный суд Киргизии оставил в силе обвинительный приговор экс-премьер-министру страны Сапару Исакову, приговоренному к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Постановлением Верховного суда Киргизии приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в отношении экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева оставлен в силе", - сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Судебная коллегия Верховного суда постановила дополнить резолютивную часть приговора о взыскании с осужденных в пользу Министерства финансов материальный ущерб в размере более 5 млрд сомов ($66,6 млн) словом "солидарно".

6 декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Исакова к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции. Другого бывшего премьер-министра Сатыбалдиева приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, экс-главу национального энергохолдинга Киргизии Айбека Калиева - к 15 годам лишения свободы.

23 марта Бишкекский городской суд оставил без изменения приговор первой инстанции.

Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн. Бывших чиновников обвинили в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией ТВЕА.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРРУПЦИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕРЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]