В Евросоюзе одобряют инициативу министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции созвать министерское совещание участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз является координатором СВПД. Он не относится к числу участников соглашения, а только координирует. Но мы полностью согласны с инициативой", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, координатор СВПД Боррель позитивно отнесся к этому сделанному 19 июня в Берлине заявлению глав МИД Великобритании Доминика Рааба, Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"Идея в том, чтобы продолжать обсуждать с Ираном известные обеспокоенности. Единство участников ядерной сделки - главное для сохранения этого соглашения действующим", - отметил Стано.

В Берлине в минувшую пятницу состоялись переговоры между министрами иностранных дел "евротройки", которые обсуждали возможности сохранения СВПД.

Эти три страны выступили 19 июня в МАГАТЭ авторами резолюции, которую одобрил Совет управляющих этого международного агентства. В документе содержится призыв к Тегерану в полной мере сотрудничать с агентством по тематике ядерной программы, в частности, разрешив доступ инспекторам на два своих объекта.

Согласно тексту резолюции, несмотря на разрешение Ирана проводить инспекции на предприятия ядерной сферы в 2019 году, "эти инспекции не касались доступа на два (объекта - ИФ), в котором Иран отказал".

В документе отмечается, что такое положение дел продолжалось в течение четырех месяцев.

"Иран юридически обязан предоставить доступ (на эти объекты - ИФ)", - отметили в МАГАТЭ.

Кроме того, Иран почти год не вел "существенных дискуссий" по поводу предположительно незадекларированных ядерных материалов и активности в ядерной сфере.

"Это означает, что агентство не способно предоставить надежные гарантии отсутствия незадекларированных ядерных материалов и деятельности на этих объектах в Иране", - указано в резолюции.

Вместе с тем, в МАГАТЭ назвали отказ Ирана разрешить доступ на объекты "вызовом глобальной системе гарантий безопасности", который требует ответа со стороны Совета управляющих.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

В январе Иран 2020 года объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.