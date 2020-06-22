В Греции в апреле зафиксировали сокращение на 99% доходов от туризма

Доходы от туризма в апреле этого года в Греции уменьшились на 98,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщат агентство Associated Press со ссылкой на данные Банка Греции.
Согласно этим данным, поступления от туризма составили 7 млн евро в апреле этого года, тогда в 2019 году в аналогичный период этот показатель составлял 544 млн евро.
"Снижения поступление от туризма вызвано сокращением на 96% потоков въездного туризма и сокращением на 62% средних затрат на поездку", - указали в Банке Греции.
С 15 июня Греция разрешила начала принимать международный авиарейсы в Афинах и Салониках. Ожидается, что полеты в региональных аэропорты из-за рубежа возобновятся 1 июля.
Круглогодичным отелям в Греции разрешили возобновить работу ранее в июня, но владельцы заведений должны обеспечить все необходимые санитарные меры и дистанцию между отдыхающими.
За время пандемии в Греции зарегистрировали 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 190 человек скончалось.
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