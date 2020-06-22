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Туризм 22.06.2020 18:33

В Греции в апреле зафиксировали сокращение на 99% доходов от туризма

Доходы от туризма в апреле этого года в Греции уменьшились на 98,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщат агентство Associated Press со ссылкой на данные Банка Греции.

Согласно этим данным, поступления от туризма составили 7 млн евро в апреле этого года, тогда в 2019 году в аналогичный период этот показатель составлял 544 млн евро.

"Снижения поступление от туризма вызвано сокращением на 96% потоков въездного туризма и сокращением на 62% средних затрат на поездку", - указали в Банке Греции.

С 15 июня Греция разрешила начала принимать международный авиарейсы в Афинах и Салониках. Ожидается, что полеты в региональных аэропорты из-за рубежа возобновятся 1 июля.

Круглогодичным отелям в Греции разрешили возобновить работу ранее в июня, но владельцы заведений должны обеспечить все необходимые санитарные меры и дистанцию между отдыхающими.

За время пандемии в Греции зарегистрировали 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 190 человек скончалось.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]