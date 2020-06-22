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Бизнес и законодательство 22.06.2020 17:36

KOBIA будет проводить опросы среди МСП по различным направлениям

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) привлекло ООО "Ekvita Consulting" для проведение опросов между субъектами малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане по различным направлениям.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 89,916 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: KOBIA, ОПРОСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]