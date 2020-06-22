KOBIA будет проводить опросы среди МСП по различным направлениям

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) привлекло ООО "Ekvita Consulting" для проведение опросов между субъектами малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане по различным направлениям.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 89,916 тыс. манатов.

Х.Насирзаде