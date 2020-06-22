Назначена дата заседания КС Армении по статье УК, вменяемой экс-президенту Кочаряну

Конституционный суд Армении 7 июля проведет заседание по вопросу о статье 300.1 УК (свержение конституционного строя), по которой обвиняется экс-президент республики Роберт Кочарян.

"На заседании 7 июля КС обсудит вопрос о соответствии статьи 300.1 УК Армении Конституции. Заседание по данному вопросу будет проведено на основе обращения Роберта Кочаряна и суда первой инстанции", - сообщает в понедельник КС Армении.

Ранее адвокат экс-президента Арам Вардеванян заявил журналистам, что Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала консультативное мнение относительно статьи 300.1 УК.

"Венецианская комиссия заявляет, что статья 300.1 - свержение конституционного строя, неопределенная. В комиссии считают, что в статье о свержении конституционного строя необходимы элементы насилия или угрозы применения насилия, чего нет. Есть устранение насилия (в 2008 году во время массовых беспорядков и погромов президент Армении ввел в стране режим ЧП - ИФ). В комиссии отметили, что статья содержит множество неопределенностей, которые не могут существовать в уголовном кодексе", - сказал Вардеванян.

По его словам, КС может признать данную статью несоответствующей Конституции, после чего уголовное преследование против Кочаряна будет прекращено.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что Кочарян не может быть обвинен по статье, которое предполагает более строгое наказание, чем на момент совершения правонарушения.

В документе со ссылкой на ст. 7 Европейской конвенции по правам человека говорится, что "запрещается ретроспективное применение уголовного законодательства в ущерб обвиняемому".

18 июня Апелляционный уголовный суд удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Экс-президент был освобожден из-под ареста под залог в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн).

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.