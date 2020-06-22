ОПЕК И ФСЭГ провели первый технический комитет, глава ФСЭГ считает ОПЕК моделью для подражания

Главы двух организаций, состоящих из экспортеров нефти и газа, - ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) и ФСЭГ (форум стран-экспортеров газа) соответственно, провели первый технический комитет в режиме видеоконференции, говорится в совместном пресс-релизе.
Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо информировал руководителя ФСЭГ Юрия Сентюрина о недавних решениях его организации коллективно снизить нефтедобычу на фоне рухнувшего потребления "черного золота" в мире, чтобы стабилизировать рынок.
Ранее глава российского Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что ситуация на мировом рынке газа более хаотичная и сложная, чем на рынке нефти, так как на нем нет такого регулятора как ОПЕК.
Баркиндо подчеркнул, что две организации имеют много общего, включая много общих стран-участниц.
Сентюрин отметил, что в свете пандемии COVID-19 и значительного падения спроса как на нефть, так и на газ, "может быть сейчас лучшее время, чтобы газовая и нефтяная отрасль внедряли знания и решения нефтяной отрасли".
Глава ФСЭГ добавил, что видит ОПЕК, как модель для деятельности ФСЭГ, и что ФСЭГ получает выгоду от постоянно усиливающегося обмена между представителями двух организаций.
ФСЭГ был создан в 2001 году, но только с 2008 года он приобрел статус полноформатной международной организации. Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ (с 2012 года), Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и 6 стран-наблюдателей (Оман, Нидерланды, Перу, Норвегия, Казахстан и Ирак). Главной задачей ФСЭГ была выработка единой позиции стран участниц и ее продвижение на газовом рынке. Однако пока работа над этим лишь идет. Россия сыграла главную роль в соглашении ОПЕК+ со стороны стран не-ОПЕК о снижении нефтедобычи.
ОПЕК была создана в 1960 году Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. В настоящее время членами ОПЕК также являются Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и ОАЭ. Катар также входил в ОПЕК, но в 2018 году покинул организацию. В соглашении ОПЕК+ участвуют Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Россия.
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