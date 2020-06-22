В Азербайджане за сутки выявлено 478 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 478 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 369 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 13,207 тыс. человек, число вылечившихся - 7,168 тыс., скончавшихся - 161.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,878 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 4,345 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 426,394 тыс. тестов.

Н.Аббасова