В Азербайджане за сутки выявлено 478 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 478 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 369 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 13,207 тыс. человек, число вылечившихся - 7,168 тыс., скончавшихся - 161.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,878 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 4,345 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 426,394 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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