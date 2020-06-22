Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.0244 GBR   2.1061 TRY   0.2483

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.06.2020 19:58

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе волатильной сессии в понедельник.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, которое может привести к снижению спроса на топливо, пишет Trading Economics. Рост новых случаев заражения зафиксирован, в частности, в США, Бразилии, Китае, Австралии и Германии.

В то же время на нефтяном рынке наблюдаются признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes. Ирак и Казахстан на заседании ОПЕК+ на прошлой неделе пообещали тщательнее соблюдать условия сделки по сокращению объемов нефтедобычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в понедельник составляет $42,44 за баррель, что на $0,25 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,05 (0,13%) - до $39,8 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в прошлый четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Улучшение долгосрочных перспектив глобального спроса на нефть заставило аналитиков Bank of America Global Research повысить прогноз нефтяных цен на текущий и последующие два года.

Банк теперь ожидает, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем $43,7 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $37 за баррель. Также банк улучшил прогнозы на 2021 и 2022 годы до $50 и $55 за баррель соответственно.

Новый прогноз для WTI составляет $39,7 за баррель на текущий год против предыдущих $32 за баррель, а средние прогнозы на 2021 и 2022 годы - $47 и $50 за баррель соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть умеренно дешевеет на смешанных сигналах, Brent - $41,94 за баррель Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель Нефтяные цены по итогам недели могут прибавить 10%, Brent подорожала до $42,29 за баррель Нефть дорожает на оптимизме в отношении сокращения добычи ОПЕК+, Brent на уровне $41,85 за баррель Нефть дорожает на ожиданиях сигналов мониторингового комитета ОПЕК+, цена Brent - $41,21 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]