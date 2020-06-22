Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе волатильной сессии в понедельник.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, которое может привести к снижению спроса на топливо, пишет Trading Economics. Рост новых случаев заражения зафиксирован, в частности, в США, Бразилии, Китае, Австралии и Германии.
В то же время на нефтяном рынке наблюдаются признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes. Ирак и Казахстан на заседании ОПЕК+ на прошлой неделе пообещали тщательнее соблюдать условия сделки по сокращению объемов нефтедобычи.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 в понедельник составляет $42,44 за баррель, что на $0,25 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,05 (0,13%) - до $39,8 за баррель.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в прошлый четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.
Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.
Улучшение долгосрочных перспектив глобального спроса на нефть заставило аналитиков Bank of America Global Research повысить прогноз нефтяных цен на текущий и последующие два года.
Банк теперь ожидает, что нефть марки Brent в 2020 году будет стоить в среднем $43,7 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $37 за баррель. Также банк улучшил прогнозы на 2021 и 2022 годы до $50 и $55 за баррель соответственно.
Новый прогноз для WTI составляет $39,7 за баррель на текущий год против предыдущих $32 за баррель, а средние прогнозы на 2021 и 2022 годы - $47 и $50 за баррель соответственно.
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