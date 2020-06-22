Мировой туризм начал восстанавливаться после локдауна, считают в ООН

После нескольких месяцев беспрецедентного падения туристическая отрасль начала восстанавливаться в некоторых регионах мира, сообщает в понедельник Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
"Туризм постепенно возобновляют все больше стран, особенно в Северном полушарии. В то же время, в большинстве государств мира ограничения на международные поездки сохраняются, а туризм - все еще среди самых пострадавших из-за пандемии отраслей", - говорится в сообщении.
В связи с этим в UNWTO вновь обратились к мировым правительствам с просьбой поддержать индустрию, в которой задействованы миллионы работников, а в некоторых странах она является основой экономики.
"Жизненно важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств, при этом он должен быть безопасным. Мы приветствуем шаги по экономической поддержке туризма и созданию основы для его восстановления, предпринятые как Евросоюзом, так и отдельными странами, включая Францию и Испанию", - отметил генеральный UNWTO Зураб Пололикашвили.
В организации напомнили, что в апреле туристические поездки по всему миру сократились на 97%, в марте - на 55%. В период с января по апрель 2020 года турсектор потерял $195 млрд за счет сокращения поездок на 44%.
"Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, куда число путешествий сократилось на 51% с января по апрель. Европа - на втором месте (-44%), за ней Ближний Восток (-40%), страны Американского континента (-36%) и Африка (-35%)", - сообщает UNWTO.
В начале мая организация озвучила три сценария для турсектора в 2020 году. Они предполагают снижение мирового турпотока на 58-78% в зависимости от введенных странами ограничений.
"Из-за пандемии COVID-19 число международных туристических поездок в мире сократится на 850 млн - 1,1 млрд, а потери сектора составят $910 млрд - $1,2 трлн. Под угрозой находятся 100 - 120 млн рабочих мест в сфере туризма", - отмечает UNWTO.
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