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Дальнее зарубежье 23.06.2020 11:19

Трамп заявил о слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в госизмене и слежке за его предвыборной кампанией.

"Это государственная измена. Когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Оказывается, я был прав", - заявил Трамп в интервью CBN News.

Он отметил, что демократы плохо относятся к генпрокурору США Уильяму Барру, потому что он хорошо работает.

"Он - закон и порядок. Он держит их под прицелом, и теперь мы должны посмотреть, что произойдет", - сказал президент США.

Трамп предположил, что, если бы ситуация сложилась наоборот и на его месте был президент-демократ, то два года назад "25 человек были бы осуждены" и "отправлены в тюрьму на 50 лет".

Президент США не раз обвинял чиновников ФБР в шпионаже за его предвыборной кампанией.

Официальные лица ФБР начали расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года, узнав о том, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу информацию, которая может нанести ущерб его сопернице в президентской гонке Хиллари Клинтон.

Генпрокурор ранее поручил прокурору штата Коннектикут Джону Дарему выяснить, как началось "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА, СЛЕЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]