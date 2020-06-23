Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уверен в поддержке подавляющего большинства белорусов, и даже среди оппозиционеров он наверняка наберет больше 3% голосов.

"Власть сегодня в Беларуси не поменяют! Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее - и мы знаем, какое это большинство - (за меня - ИФ). Мы просто не печатаем эти социологические опросы...", - заявил он во время встречи с оппозиционерами в Бресте 22 июня. Сюжет о беседе президента с местной оппозицией был показан в эфире телеканала "Беларусь-1".

Глава государства предложил своим политическим противникам излагать все имеющиеся у них проблемы ему и представителям той власти, которая есть в данный момент в стране. "Вы успокойтесь: если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Никто", - пояснил он.

Также Лукашенко очень скептически высказался о приписываемом ему рейтинге 3% среди населения Белоруссии.

"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Но вы хоть сами верите, что у действующего президента 3%? Да в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать.", - заявил он.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Помимо действующего президента, на пост главы государства претендуют еще 6 кандидатов.