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Дальнее зарубежье 23.06.2020 11:25

Трамп и Макрон по телефону обсудили необходимость прекращения огня в Ливии - Белый дом

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Двое лидеров сошлись во мнении о срочной необходимости прекращения огня в Ливии и скорейшем возобновлении переговоров между (противоборствующими) сторонами в Ливии", - написал Дир в своем твиттере.

Он добавил, что Трамп и Макрон вновь заявили, что "военная эскалация с обеих сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый".

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]