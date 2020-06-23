Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 33,7 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 860 и на утро вторника достигло 33 тыс. 763, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 411 человек выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 21 тыс. 701 человек.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 239 человек, за минувшие сутки стало известно о смерти от коронавируса семи человек в Казахстане, еще одна пациентка скончалась в Киргизии.

Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 499 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро вторника достигло 18 тыс. 231, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания.

Вместе с тем, по данным ведомства, за сутки в Казахстане зарегистрированы еще 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, которые не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в стране с 3 июня выявлены 10 тыс. 625 носителей коронавируса без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.

По данным ведомства, в стране от коронавируса скончались еще семь человек, общее число летальных случаев достигло 127, вылечились 11 тыс. 158 человек (+261 человек за сутки).

Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (3 тыс. 429), Нур-Султан (3 тыс. 407), Карагандинская область (1 тыс. 950), а также Атырауская область (1 тыс. 475) и Шымкент (1 тыс. 357).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 163 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3 тыс. 519, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге во вторник.

По его словам, зафиксирован один летальный исход: в Киргизско-турецкой больнице скончалась женщина 1964 года рождения. Общее число жертв коронавируса в Киргизии составляет 41 человек.

За сутки из стационаров выписаны 33 пациента. На лечении находится 607 человек, из них 45 в тяжелом состоянии, десять - в реанимации. Общее число излечившихся от COVID-19 в Киргизии достигло 2054 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 142 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 6 тыс. 500, сообщил во вторник Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 73 и достигло 4 тыс. 450 человек. Число летальных исходов за сутки не изменилось - 19 человек.

В настоящее время на карантине в стране находятся более 58 тыс. человек. У 15 больных состояние оценивается как тяжелое, у четверых - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 56 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 тыс. 513, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувший понедельник в пресс-центре Минздрава республики. За прошедшие сутки летальных исходов не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 52 пациента. По данным ведомства, выздоровели после коронавируса 4039 человек (+44 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.