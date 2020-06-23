Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.06.2020 12:02

В Украине за сутки скончались 23 человека с коронавирусом, свыше 800 новых случаев заболевания

Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине за сутки составил 833, умерли 23 человека, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что 314 человек выздоровели.

По данным СНБО, число инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 38 074 человек, выздоровевших - 16 956, умерших - 1 035 человек.

Сейчас на Украине Covid-19 болеет 20 083 человек, что на 496 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ривненской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая), в Киеве (61 случай)

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


У первой леди Украины положительный тест на Covid-19, у Зеленского и детей - отрицательный На Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли - СНБО На Украине за сутки 416 новых случаев заражения Covid-19, 17 человек умерли На Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом до середины мая - Ермак В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19 Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 1251, умерли 32 человека - Минздрав

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]