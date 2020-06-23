В Украине за сутки скончались 23 человека с коронавирусом, свыше 800 новых случаев заболевания

Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине за сутки составил 833, умерли 23 человека, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что 314 человек выздоровели.
По данным СНБО, число инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило 38 074 человек, выздоровевших - 16 956, умерших - 1 035 человек.
Сейчас на Украине Covid-19 болеет 20 083 человек, что на 496 больше, чем днем ранее.
За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ривненской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая), в Киеве (61 случай)
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