Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2020 12:15

Мун Чжэ Ин уверен, что Южная Корея удержит под контролем вторую волну коронавируса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что ситуацию с распространением коронавируса по-прежнему можно удерживать под контролем, несмотря на объявленную в стране вторую волну инфекции, сообщают южнокорейские СМИ.

По словам Мун Чжэ Ина, он "уверен", что вирус "по-прежнему можно контролировать".

"То, что мы узнали пять месяцев назад, это то, что заражения вирусом можно предотвратить, пока выполняются основные правила по дезинфекции и выполняются рекомендации правительства", - добавил он.

За последние сутки в стране выявили 46 новых случаев заболевания.

В южнокорейских центрах по контролю и предотвращению заболеваний считают, что "вторая волна" коронавируса обрушилась после майских праздников, когда были смягчены правила, в том числе по социальному дистанцированию.

За время пандемии в Южной Корее зарегистрировали 12,4 тыс. случаев заболевания, 281 человек скончался.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу Мун Чжэ Ин принес извинения за скандал с отставкой южнокорейского министра юстиции Трамп 30 июня проведет в Южной Корее саммит с Мун Чжэ Ином Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне Мун Чжэ Ин поблагодарил Казахстан за поддержку урегулирования на Корейском полуострове Южная Корея намерена вывести сотрудничество с Узбекистаном на уровень стратегического партнерства - Мун Чжэ Ин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]