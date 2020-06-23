Мун Чжэ Ин уверен, что Южная Корея удержит под контролем вторую волну коронавируса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что ситуацию с распространением коронавируса по-прежнему можно удерживать под контролем, несмотря на объявленную в стране вторую волну инфекции, сообщают южнокорейские СМИ.

По словам Мун Чжэ Ина, он "уверен", что вирус "по-прежнему можно контролировать".

"То, что мы узнали пять месяцев назад, это то, что заражения вирусом можно предотвратить, пока выполняются основные правила по дезинфекции и выполняются рекомендации правительства", - добавил он.

За последние сутки в стране выявили 46 новых случаев заболевания.

В южнокорейских центрах по контролю и предотвращению заболеваний считают, что "вторая волна" коронавируса обрушилась после майских праздников, когда были смягчены правила, в том числе по социальному дистанцированию.

За время пандемии в Южной Корее зарегистрировали 12,4 тыс. случаев заболевания, 281 человек скончался.