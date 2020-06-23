Мун Чжэ Ин уверен, что Южная Корея удержит под контролем вторую волну коронавируса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что ситуацию с распространением коронавируса по-прежнему можно удерживать под контролем, несмотря на объявленную в стране вторую волну инфекции, сообщают южнокорейские СМИ.
По словам Мун Чжэ Ина, он "уверен", что вирус "по-прежнему можно контролировать".
"То, что мы узнали пять месяцев назад, это то, что заражения вирусом можно предотвратить, пока выполняются основные правила по дезинфекции и выполняются рекомендации правительства", - добавил он.
За последние сутки в стране выявили 46 новых случаев заболевания.
В южнокорейских центрах по контролю и предотвращению заболеваний считают, что "вторая волна" коронавируса обрушилась после майских праздников, когда были смягчены правила, в том числе по социальному дистанцированию.
За время пандемии в Южной Корее зарегистрировали 12,4 тыс. случаев заболевания, 281 человек скончался.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
ВС Азербайджана проводят учения с целью быть готовыми к возобновлению военных действий с Арменией - Гасанов
ВС Азербайджана отработали навыки наступления в горной местности
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе $33 млн
Власти Азербайджана предложили ВБ провести III оценку финсектора страны
Фонтанный приток нефти получен в ходе ГРР на блоке Бектурлы Восточный в Казахстане - "КазМунайГаз"
"Диснейленд" в Токио заработает с 1 июля, у посетителей будут измерять температуру при входе
Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тыс., число инфицированных - 9 млн - университет Хопкинса
В хадже в этом году сможет принять участие строго ограниченное число иностранных паломников
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог