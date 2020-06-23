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Это интересно 23.06.2020 11:20

"Диснейленд" в Токио заработает с 1 июля, у посетителей будут измерять температуру при входе

Парк развлечений "Диснейленд" в Токио откроет свои двери для посетителей 1 июля, сообщают азиатские СМИ.

С начала следующего месяца заработает также тематический парк "Дисней Си".

Однако оба парка ограничат число посетителей, которые смогут одновременно посещать развлекательные центра. Для того, чтобы посетить парк, нужно будет заранее забронировать билеты онлайн.

Кроме того, руководство парков ужесточило правила социального дистанцирования и использования медицинских масок. При входе у гостей будут в обязательно порядке измерять температуру.

На аттракционах также вводятся новые ограничительные меры, например, актерам, играющим роль призраков, запрещено приближаться к гостям, их обязали соблюдать социальную дистанцию. Посетителям рекомендовано "воздержаться от громких выкриков" на американских горках и других аттракционах.

Парки развлечений закрылись в Токио еще в конце февраля из-за пандемии коронавируса.

С начала вспышки COVID-19 в Японии зарегистрировано почти 18 тыс. случаев заболевания этой инфекцией. Более 950 человек скончалось, 16 тыс. выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, ПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]