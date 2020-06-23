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Финансы 23.06.2020 12:31

Падение реального ВВП Украины по итогам 2020г может превысить 5% - НБУ

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2020 года может быть более глубоким, чем ожидалось в апрельском прогнозе Национального банка Украины (НБУ), то есть ниже 5% уровня, сообщается на сайте регулятора.

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости", - добавил регулятор.

Согласно сообщению, Нацбанк объявит обновленный макропрогноз в ходе пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 23 июля, а также обнародует в Инфляционном отчете за июль, публикация которого запланирована на 30 июля.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, падение ВВП Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как согласно его предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.

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Тэги: УКРАИНА, ВВП, НБУ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]