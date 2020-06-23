Число зараженных Covid-19 в РФ приближается к 600 тыс. - оперштаб

Почти 600 тыс. случаев коронавируса выявлено в России, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 тыс. 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 427 (32,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599 тыс. 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении оперштаба во вторник.
В Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, 26 умерших, 2578 выписано.
Наименьшие темпы прироста за сутки - в Ненецком автономном округе - 0%, Калмыкии - 0,1%, Сахалинской области - 0,2%, Еврейской АО - 0,3%, Москве и Магаданской области - по 0,5%.
За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России - 8 359 человек. Количество умерших за сутки "скакнуло" в 1,5 раза - было 95 человек. Количество умерших в Москве в третий раз оказывается ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге 35 умерших, в понедельник их было 29, а в Москве - 20. 16 июня в Петербурге также было больше смертей - 54 по сравнению с московскими 52.
При этом количество новых заболевших снижается - в понедельник их было 7600, в воскресенье - 7,7.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период - 356 429.
Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 233 тыс., под меднаблюдением остаётся 309 тыс.чел.
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