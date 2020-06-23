Казахстан утвердил квоты на добычу нефти для своих месторождений в рамках ОПЕК+

Казахстан во второй половине 2020 года продолжит сокращать добычу нефти, правительство распределило квоты на добычу на месторождениях в стране, сообщила пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина.

"Правительство Казахстана приняло постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка в необходимых объемах нефтепродуктов, а также "справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти" для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи, отмечается в сообщении.

"Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти", - отметили в правительстве.

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах (сделке ОПЕК+), наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, Казахстан в рамках ОПЕК+ в мае выполнил свои обязательства только на 71%, готов компенсировать недостачу в августе и сентябре.

По данным Минэнерго Казахстана, совокупное перепроизводство в первые 12 дней мая составило 3,13 млн баррелей и связано с "инертностью отрасли".

Казахстан в рамках ОПЕК+ взял на себя обязательства в мае-июне и июле 2020 года сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. При снижении добычи на 390 тыс. баррелей в сутки от уровня производства ноября 2018 года (1,709 млн баррелей в сутки, без учета конденсата) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане должна составлять 1,319 млн баррелей в сутки.