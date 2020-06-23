АЖД займется выкупом земель для государственных нужд

Кабинет министров Азербайджана определил ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) органом занижающимся выкупом земель для государственных нужд, которые подпадают под маршрут Бакинской пригородной железной дороги, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
АЖД поручено провести необходимые подготовительные мероприятия в соответствии с законом АР «Закупка земель под государственные нужды» и представить свои предложения правительству.
Б.Рустамбеков
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