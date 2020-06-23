Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 105 км к юго-востоку от города Горонтало на острове Сулавеси (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 11:43 во вторник землетрясения имел координаты 0.01 градуса северной широты и 123.83 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".