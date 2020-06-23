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Финансы 23.06.2020 12:43

Власти Азербайджана предложили ВБ провести III оценку финсектора страны

Правительство Азербайджана предложило Всемирному банку (ВБ) и Международному валютному фонду (МВФ) провести новую, третью, оценку финансового сектора (FSAP) страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Официальное обращение о проведении III оценки финсектора уже сделано. В настоящее время ведутся обсуждения по ее деталям», - отметили в правительстве.

При этом в правительстве подчеркнули, что с момента последней оценки прошло пять в лет, в финансовом секторе Азербайджана произошли значительные изменения.

В бакинском представительстве ВБ агентству «Интерфакс-Азербайджан» подтвердили получение такого обращения.

При этом в ВБ отметили, что власти страны предложили банку принять участие также в разработке национальной стратегии развития экономики Азербайджана, рассчитанной на 2021-2025гг. «В настоящее время обсуждается роль ВБ в этом процессе», - добавили в банке.

МВФ и ВБ провели первую оценку финансового сектора Азербайджана в 2003 году. Вторая оценка финансового сектора Азербайджана была проведена в 2015 году.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ФИНСЕКТОР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]