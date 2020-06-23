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Дальнее зарубежье 23.06.2020 18:31

В Вашингтоне обсудят варианты аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан

Администрация США в ближайшее время намерена обсудить в Вашингтоне перспективы планируемой Израилем аннексии части территорий Западного берега реки Иордан, пишет во вторник израильское агентство JTA со ссылкой на источники в Белом доме.

По его данным, в этой встрече примут участие посол США в Израиле Дэвид Фридман, госсекретарь США Майк Помпео, один из авторов плана ближневосточного урегулирования и советник президента США Джаред Кушнер, а также спецпосленник по Ближнему Востоку Ави Берковиц. Не исключается, что и сам Дональд Трамп примет участие в обсуждение. Фридман уже вылетел для этого в Вашингтон.

Когда именно состоится встреча, источники агентства не уточнили, однако с высокой вероятностью это произойдет на текущей неделе, отмечают израильские СМИ.

Согласно информации агентства JTA, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий, которые в Израиле называют историческим именем - Иудея и Самария. В частности, Фридман считает, что нужно уже проводить аннексию, а Помпео и Кушнер полагают, что необходимо дождаться, пока план поддержит какой-либо палестинский представитель, несмотря на то, что палестинцы и их союзники резко отвергают этот план.

В то же время, по данным газеты Times of Israel, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму. К такому мнению в Вашингтоне пришли из-за резкой критики этого плана всеми партнерами США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В Вашингтоне опасаются, что если Израиль объявит свой суверенитет над всеми желаемыми территориями сразу, то это может грозить разрывом многих связей в регионе. Также в Белом доме не хотят, чтобы резкая аннексия исключила возможность переговоров между сторонами в будущем.

Израильская газета предполагает, что Вашингтон может предложить Израилю провозгласить суверенитет над 132 поселениями на Западном берегу и в Иорданской долине, и это всего 30% территорий, которые, согласно разработанному плану в США, должны отойти Израилю.

По данным газеты Jerusalem Post, Трамп может уже во вторник принять финальное решение по этому вопросу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал начать процесс уже 1 июля. Сторонники аннексии в этой стране считают, что Израиль вправе объявить суверенитет над этими территориями, поскольку они не принадлежат никакому государству. Противники этого шага в Израиле тоже есть, и они считают, что аннексия может угрожать безопасности. В частности, министр обороны Бени Ганц и глава МИД Израиля Габи Ашкенази считают, что план Трампа необходимо реализовывать в четкой координации с Иорданией и самими палестинцами.

Кроме того, газета сообщает, что даже не все сотрудники Минобороны Израиля видели карты, где отмечены планируемые Израилем к аннексии территории, и этот процесс будет происходить только на этой неделе.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, АННЕКСИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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