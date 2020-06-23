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Регион 23.06.2020 18:02

Глава МИД Турции выступил за превращение Святой Софии в мечеть

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что вопрос о превращении собора Святой Софии в мечеть должны решать сами турки.

"Это вопрос суверенитета. Афины не могут отдавать нам приказы, и мы не сделаем ничего, что не сможем объяснить", - заявил министр в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг".

Глава турецкой дипломатии выразил недоумение протестами Греции по этому поводу. "Греки вмешиваются, как если бы Константинополь и храм Святой Софии находились на их собственной территории", - отметил глава МИД.

Чавушоглу напомнил, что мечетью храм Святой Софии стал по воле султана Мехмета Завоевателя в 1453 году.

29 мая в годовщину падения Константинополя в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Затем министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет Турции.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОБОР, МЕЧЕТЬ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]