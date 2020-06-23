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Дальнее зарубежье 23.06.2020 20:26

Очный формат саммита ЕС с участием лидеров союза состоится 17-18 июля - представитель главы Евросовета

Первый после режима изоляции саммит с физическим присутствием европейских лидеров пройдет в Брюсселе 17-18 июля, сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц.

"17 и 18 июля председатель Европейского совета созовет внеочередной совет по пакету восстановления экономики и долгосрочному финансовому плану", - написал пресс-секретарь Мишеля на своей странице в твиттере во вторник.

Он сообщил, что организационные детали последуют позже.

Глава Евросовета заявил на пресс-конференции 19 июня после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС: "Мы намерены провести саммит с физическим присутствием участников в Брюсселе примерно в середине июля. Мы хотим сделать несколько конкретных предложений к этому саммиту ..., чтобы попытаться принять решение. Мы знаем, что важно принять это решение, как можно скорее".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед этим совещанием в Европарламенте, уже называла как возможную дату 17 июля.

Участвуя затем в пресс-конференции вместе с Мишелем, она отметила, что в то время, как ЕС переживает глубочайший экономический кризис, а до истечения предыдущего долгосрочного бюджета Евросоюза осталось полгода, нельзя терять время, необходимое для осуществления стратегии экономического восстановления.

Во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил: "Европейская комиссия, конечно, поддерживает председателя Европейского совета, который желает собрать руководителей и добиться результата по антикризисному плану Next Generation EU и будущему долгосрочному бюджету ЕС, и, конечно, мы ожидаем, что такое совещание состоится в течение июля. Но дату должен подтвердить председатель Европейского совета".

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Тэги: ЕС, САММИТ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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