Очный формат саммита ЕС с участием лидеров союза состоится 17-18 июля - представитель главы Евросовета

Первый после режима изоляции саммит с физическим присутствием европейских лидеров пройдет в Брюсселе 17-18 июля, сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц.
"17 и 18 июля председатель Европейского совета созовет внеочередной совет по пакету восстановления экономики и долгосрочному финансовому плану", - написал пресс-секретарь Мишеля на своей странице в твиттере во вторник.
Он сообщил, что организационные детали последуют позже.
Глава Евросовета заявил на пресс-конференции 19 июня после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС: "Мы намерены провести саммит с физическим присутствием участников в Брюсселе примерно в середине июля. Мы хотим сделать несколько конкретных предложений к этому саммиту ..., чтобы попытаться принять решение. Мы знаем, что важно принять это решение, как можно скорее".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед этим совещанием в Европарламенте, уже называла как возможную дату 17 июля.
Участвуя затем в пресс-конференции вместе с Мишелем, она отметила, что в то время, как ЕС переживает глубочайший экономический кризис, а до истечения предыдущего долгосрочного бюджета Евросоюза осталось полгода, нельзя терять время, необходимое для осуществления стратегии экономического восстановления.
Во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил: "Европейская комиссия, конечно, поддерживает председателя Европейского совета, который желает собрать руководителей и добиться результата по антикризисному плану Next Generation EU и будущему долгосрочному бюджету ЕС, и, конечно, мы ожидаем, что такое совещание состоится в течение июля. Но дату должен подтвердить председатель Европейского совета".
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