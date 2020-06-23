В Англии с 4 июля заработают пабы и рестораны, откроются парикмахерские, музеи и кинотеатры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о новом этапе снятия с 4 июля в Англии ряда ранее введенных ограничений для борьбы с коронавирусом.

В частности, работу смогут возобновить пабы и рестораны. Откроются также парикмахерские, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.

Однако бассейны, салоны красоты со СПА-услугами, боулинг центры и расположенные внутри помещений спортивные залы пока останутся закрытыми.

Джонсон также сообщил об изменении c 4 июля обязательного правила социальной дистанции в два метра. Жителям Англии будет разрешено соблюдать дистанцию в один метр в тех случаях, когда невозможно обеспечить два метра, однако необходимо в таких случаях использовать маски и как можно чаще мыть руки.

Премьер добавил, что правительство в настоящее время работает над тем, чтобы свою работу как можно раньше смогли возобновить оркестры и театры.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано 305 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 42 тыс. человек скончалось. По числу летальных исходов Великобритания занимает третье место среди остальных стран, на первой строчке - США, на второй - Бразилия.