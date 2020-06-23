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Дальнее зарубежье 23.06.2020 18:17

Трамп разрешил арестовывать вандалов за причинение ущерба памятникам в США, им будет грозить до 10 лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп одобрил меру, позволяющую полиции арестовывать тех, кто наносит ущерб памятникам в США, с возможным наказанием до 10 лет тюрьмы.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать тех, кто причиняет ущерб или разрушает любые памятники, статуи или другую федеральную собственность такого типа в США с возможным наказанием до 10 лет", - написал он в твиттере.

Президент США отметил, что мера вступает в силу немедленно. Также он разрешил применять ее в отношении тех, кто был причастен к прошлым актам вандализма. "Никаких исключений не будет!" - добавил он.

С конца мая во многих городах США происходят беспорядки и акты вандализма. Сторонники движения Black Lives Matter призывают к сносу и демонтажу памятников исторических фигур, имевших отношение к рабовладельческому строю. Многие памятники также подверглись вандализму со стороны хулиганов - их поджигают, обливают краской или сбивают с пьедесталов.

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Тэги: США, ТРАМП, ПАМЯТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]