Трамп разрешил арестовывать вандалов за причинение ущерба памятникам в США, им будет грозить до 10 лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп одобрил меру, позволяющую полиции арестовывать тех, кто наносит ущерб памятникам в США, с возможным наказанием до 10 лет тюрьмы.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать тех, кто причиняет ущерб или разрушает любые памятники, статуи или другую федеральную собственность такого типа в США с возможным наказанием до 10 лет", - написал он в твиттере.

Президент США отметил, что мера вступает в силу немедленно. Также он разрешил применять ее в отношении тех, кто был причастен к прошлым актам вандализма. "Никаких исключений не будет!" - добавил он.

С конца мая во многих городах США происходят беспорядки и акты вандализма. Сторонники движения Black Lives Matter призывают к сносу и демонтажу памятников исторических фигур, имевших отношение к рабовладельческому строю. Многие памятники также подверглись вандализму со стороны хулиганов - их поджигают, обливают краской или сбивают с пьедесталов.