США будут добиваться от КНР присоединения к переговорам о стратегической стабильности - Биллингсли

США будут добиваться от Пекина согласия на то, чтобы стать третьим участником переговоров Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Они (Китай - ИФ) обязаны добросовестно вести переговоры с нами и с Россией", - заявил он журналистам в Вене по итогам проведенных консультаций с РФ.
"Российская Федерация не согласилась с моей просьбой об оказании давления на Китай, чтобы он присоединился к переговорам..., но РФ при этом не против самой идеи присоединения Китая", - добавил Биллингсли.
Он выразил надежду на то, что на Китай будет оказано международное давление, чтобы подтолкнуть его к переговорам.
Биллинглси добавил, что следующие российско-американские переговоры в Вене по стратегической стабильности могут состояться в конце июля.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Китай должен присоединиться к переговорам, но Китай не выражал такой готовности.
Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ждать от Китая этого нереалистично. По его словам, позиция КНР по подключению к переговорам по стратегической стабильности вряд ли изменится в обозримой перспективе, но в Москве убеждены, что будущие переговоры по контролю над вооружениями должны быть многосторонними.
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