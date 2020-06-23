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Дальнее зарубежье 23.06.2020 19:48

США будут добиваться от КНР присоединения к переговорам о стратегической стабильности - Биллингсли

США будут добиваться от Пекина согласия на то, чтобы стать третьим участником переговоров Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Они (Китай - ИФ) обязаны добросовестно вести переговоры с нами и с Россией", - заявил он журналистам в Вене по итогам проведенных консультаций с РФ.

"Российская Федерация не согласилась с моей просьбой об оказании давления на Китай, чтобы он присоединился к переговорам..., но РФ при этом не против самой идеи присоединения Китая", - добавил Биллингсли.

Он выразил надежду на то, что на Китай будет оказано международное давление, чтобы подтолкнуть его к переговорам.

Биллинглси добавил, что следующие российско-американские переговоры в Вене по стратегической стабильности могут состояться в конце июля.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Китай должен присоединиться к переговорам, но Китай не выражал такой готовности.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ждать от Китая этого нереалистично. По его словам, позиция КНР по подключению к переговорам по стратегической стабильности вряд ли изменится в обозримой перспективе, но в Москве убеждены, что будущие переговоры по контролю над вооружениями должны быть многосторонними.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]