КС Молдавии подтвердил конституционность закона о режиме ЧС

Конституционный суд Молдавии (КСМ) признал соответствующими конституционными положения Закона о режиме чрезвычайного положения, осады и войны, сообщила на брифинге во вторник председатель КСМ Домниа Маноле.

Она напомнила, что поправки в законодательство было приняты парламентом Молдавии 16 марта 2020 года, после чего, в тот же день, парламент принял решение об объявлении режима чрезвычайного положения на два месяца в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Ряд депутатов посчитали, что парламент предоставил правительству излишние полномочия, которые выходят за рамки Конституции. В связи с этим они оспорили в КСМ принятые поправки.

Представляя решение КСМ, Маноле отметила, что принятые парламентом поправки в законодательство позволяют правительству, которое принимает решения в период чрезвычайной ситуации, применять "необходимые меры" и другие "необходимые действия" для управления ситуацией.

Конституционный суд отметил недостаточную четкость формулировок, определяющих полномочия властей в этот период. В то же время судьи согласились с тем, что на период чрезвычайного положения невозможно предусмотреть полный перечень мер и действий, которые, возможно, необходимо будет предпринимать.

"Конституция не запрещает предоставлять правительству дополнительные полномочия, чтобы управлять ситуацией. Особенно, если иметь в виду, что эти полномочия вписываются в рамки закона и предоставляются на ограниченный период времени", - подчеркнула Маноле.

По ее словам, в условиях режима чрезвычайного положения, осады или войны, правительство должно обладать достаточными рычагами для управления ситуацией.

"Признаются конституционными положения закона и принятые парламентом поправки, включая синтагму и "другие необходимые действия" в той мере, в которой ответственные органы осуществляют только те действия, которые необходимы для достижения цели объявления чрезвычайного положения" - говорится в решении КС.

Маноле отметила, что "эти полномочия не должны выходить за пределы сферы влияния исполнительной власти, и парламент должен иметь право осуществлять эффективный контроль над этими мерами".

В то же время судьи КСМ объявили неконституционным пункт Административного кодекса в части, касающейся пропорционального контроля, который могут выполнять судьи. По их мнению, судебные инстанции не обладают достаточными полномочиями, чтобы рассматривать обращения по случаям превышения своих полномочий властями в период чрезвычайного положения.

"Судьи не имеют механизмов проверки степени необходимости принятия мер и их соответствия для преодоления конкретной ситуации, в связи с которой был введен режим чрезвычайного положения", - говорится в решении КСМ.

В связи с этим КСМ рекомендовал парламенту внести соответствующие поправки в Административный кодекс и предоставить судьям механизм проверки решений исполнительной власти в этом контексте.

Решение КСМ является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, 16 марта парламент Молдавии принял решение о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Режим ЧС был введен на максимально возможный срок - 60 дней, после истечения которого 15 мая он не был продлен.