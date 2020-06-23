Столтенберг считает важным первым шагом диалог США и России по стратегической безопасности в Вене

Генсек НАТО Йенс Столтенерг заявил, что приветствует переговоры США и России по стратегической безопасности в Вене и считает их важнейшим шагом для предотвращения гонки вооружений.
"Это очень важный шаг для нас всех, для всего мира, а в особенности - для всех союзников по НАТО, поскольку контроль над вооружениями - это лучший способ предотвратить гонку вооружений, сократить количество ядерного оружия. Это будет более безопасным для нас всех и сократит риск применения такого оружия", - сказал он на форуме Фонда Маршалла в Брюсселе, комментируя переговоры Вашингтона и Москвы.
Он также приветствовал то, что переговоры прошли конструктивно, и что стороны договорились о проведении второго раунда и создании рабочих групп.
"Путь до достижения соглашения еще, конечно, долгий, но это был важный первый шаг", - подчеркнул Столтенберг.
При этом Столтенберг поддержал идею участия КНР в этих переговорах. Он сказал, что у Китая, как у любой другой страны, есть право вкладывать средства в оборону и проводить военные учения, но, поскольку он развивает свои возможности в этом направлении, то должен и принимать участие в диалоге о контроле над вооружениями.
"Я приветствую, что США и РФ сейчас сели и провели переговоры по контролю над вооружениями, но я также поддерживаю идею о том, что Китай тоже должен быть одной из сторон в этих переговорах", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что представители РФ и США провели в Вене в понедельник встречу для обсуждения темы стратегической стабильности.
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