Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2020 21:04

Столтенберг считает важным первым шагом диалог США и России по стратегической безопасности в Вене

Генсек НАТО Йенс Столтенерг заявил, что приветствует переговоры США и России по стратегической безопасности в Вене и считает их важнейшим шагом для предотвращения гонки вооружений.

"Это очень важный шаг для нас всех, для всего мира, а в особенности - для всех союзников по НАТО, поскольку контроль над вооружениями - это лучший способ предотвратить гонку вооружений, сократить количество ядерного оружия. Это будет более безопасным для нас всех и сократит риск применения такого оружия", - сказал он на форуме Фонда Маршалла в Брюсселе, комментируя переговоры Вашингтона и Москвы.

Он также приветствовал то, что переговоры прошли конструктивно, и что стороны договорились о проведении второго раунда и создании рабочих групп.

"Путь до достижения соглашения еще, конечно, долгий, но это был важный первый шаг", - подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг поддержал идею участия КНР в этих переговорах. Он сказал, что у Китая, как у любой другой страны, есть право вкладывать средства в оборону и проводить военные учения, но, поскольку он развивает свои возможности в этом направлении, то должен и принимать участие в диалоге о контроле над вооружениями.

"Я приветствую, что США и РФ сейчас сели и провели переговоры по контролю над вооружениями, но я также поддерживаю идею о том, что Китай тоже должен быть одной из сторон в этих переговорах", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что представители РФ и США провели в Вене в понедельник встречу для обсуждения темы стратегической стабильности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, США, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Трамп считает генсека НАТО своим "главным фанатом" в мире Трамп заявил об успешной поездке на саммит НАТО Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО США сократят, а Германия увеличит вклад в оборону НАТО - Столтенберг Помпео на следующей неделе посетит саммит НАТО в Великобритании, Марокко и Португалию НАТО может стать неэффективной без координации между союзниками - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]