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Транспорт и связь 23.06.2020 18:44

Британская автомобильная отрасль может лишиться каждого шестого рабочего места - прогноз

Британская автомобильная промышленность может лишиться каждого шестого рабочего места, если власти Великобритании не расширят меры финансовой поддержки производителей и поставщиков, предупреждает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

SMMT призывает к разработке пакета мер поддержки сектора, чтобы стимулировать спрос и улучшить его финансовое состояние. В частности, речь идет о "беспрепятственном доступе к срочному финансированию", переходе на неполный рабочий день на постоянной основе и снижении налога на добавленную стоимость.

В Великобритании в июне было объявлено о сокращении более 6 тыс. рабочих мест в сфере автомобильной промышленности на фоне локдаунов, закрытия рынков и приостановки работы предприятий в связи с пандемией коронавируса.

Глава SMMT Майк Хоуз сказал, что принятые властями меры являются беспрецедентными, но работа еще не завершена.

"Так же, как мы видим в других странах, нам необходим пакет мер поддержки, чтобы возобновить работу, повысить спрос и объемы", - сказал он, отметив, что продолжительный период приостановки экономической активности привел к сокращению ликвидности, в то время как давление на отрасль становится все более ощутимым.

"Треть наших работников остается в неоплачиваемом отпуске, и мы хотим, чтобы они вернулись на работу, а не попали под сокращение", - добавил он.

Автосалоны в Англии и Уэльсе начали возобновлять работу со 2 июня, производство также было возобновлено, однако падение спроса и меры социального дистанцирования приводят к замедлению производительности, отмечает SMMT.

Объем производства автомобилей в текущем году, как ожидается, упадет на 920 тыс. единиц. SMMT прогнозирует, что он может достигнуть докризисного показателя на уровне 1,35 млн автомобилей к 2025 году в случае сохранения свободной торговли с ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАНЯТОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]