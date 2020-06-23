Британская автомобильная отрасль может лишиться каждого шестого рабочего места - прогноз

Британская автомобильная промышленность может лишиться каждого шестого рабочего места, если власти Великобритании не расширят меры финансовой поддержки производителей и поставщиков, предупреждает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
SMMT призывает к разработке пакета мер поддержки сектора, чтобы стимулировать спрос и улучшить его финансовое состояние. В частности, речь идет о "беспрепятственном доступе к срочному финансированию", переходе на неполный рабочий день на постоянной основе и снижении налога на добавленную стоимость.
В Великобритании в июне было объявлено о сокращении более 6 тыс. рабочих мест в сфере автомобильной промышленности на фоне локдаунов, закрытия рынков и приостановки работы предприятий в связи с пандемией коронавируса.
Глава SMMT Майк Хоуз сказал, что принятые властями меры являются беспрецедентными, но работа еще не завершена.
"Так же, как мы видим в других странах, нам необходим пакет мер поддержки, чтобы возобновить работу, повысить спрос и объемы", - сказал он, отметив, что продолжительный период приостановки экономической активности привел к сокращению ликвидности, в то время как давление на отрасль становится все более ощутимым.
"Треть наших работников остается в неоплачиваемом отпуске, и мы хотим, чтобы они вернулись на работу, а не попали под сокращение", - добавил он.
Автосалоны в Англии и Уэльсе начали возобновлять работу со 2 июня, производство также было возобновлено, однако падение спроса и меры социального дистанцирования приводят к замедлению производительности, отмечает SMMT.
Объем производства автомобилей в текущем году, как ожидается, упадет на 920 тыс. единиц. SMMT прогнозирует, что он может достигнуть докризисного показателя на уровне 1,35 млн автомобилей к 2025 году в случае сохранения свободной торговли с ЕС.
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