Путин отмечает сложную обстановку с коронавирусом в ряде регионов РФ

В некоторых субъектах России по-прежнему обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования уже отработан, каждому региону будет оказана необходимая помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал президент, обращаясь во вторник к россиянам.

Путин добавил: "Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так же, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах".

Президент подчеркнул, что Россия доказала, что способна решать задачи исключительной сложности.

Глава государства отметил, что власти в ежедневном режиме следили за ситуацией по развитию коронавируса в мире, "понимая, что опасность рядом, ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России". "И потому борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора - два месяца", - напомнил Путин.

В феврале - начале марта, отметил он, удалось выиграть драгоценное время и сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней. "Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, поняли, что главное здесь - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран", - отметил президент.

Кроме того, время позволило консолидировать и мобилизовать все резервы, нарастить возможности здравоохранения и промышленности.

Вместе с тем, по словам Путина, полностью отгородиться от угрозы объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан. "Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ - это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней", - отметил президент.

По словам Путина, дальнейшее развитие ситуации показало, что это было сделано своевременно и обоснованно. "Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в каждом регионе ситуация складывалась по-разному поэтому была выбрана гибкая модель - власти субъектов получили дополнительные полномочия для определения тактики действия у себя на местах. "Такой подход оправдал себя, кстати, был взят на вооружение и в других странах", - сказал Путин.

Он поблагодарил всех, кто по долгу службы, в это непростое время обязан был находиться на работе и на посту. "Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия", - сказал Путин.