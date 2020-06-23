Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.06.2020 18:24

Путин отмечает сложную обстановку с коронавирусом в ряде регионов РФ

В некоторых субъектах России по-прежнему обстановка с коронавирусом остается сложной, но механизм оперативного реагирования уже отработан, каждому региону будет оказана необходимая помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал президент, обращаясь во вторник к россиянам.

Путин добавил: "Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так же, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах".

Президент подчеркнул, что Россия доказала, что способна решать задачи исключительной сложности.

Глава государства отметил, что власти в ежедневном режиме следили за ситуацией по развитию коронавируса в мире, "понимая, что опасность рядом, ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России". "И потому борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора - два месяца", - напомнил Путин.

В феврале - начале марта, отметил он, удалось выиграть драгоценное время и сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней. "Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, поняли, что главное здесь - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран", - отметил президент.

Кроме того, время позволило консолидировать и мобилизовать все резервы, нарастить возможности здравоохранения и промышленности.

Вместе с тем, по словам Путина, полностью отгородиться от угрозы объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан. "Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ - это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней", - отметил президент.

По словам Путина, дальнейшее развитие ситуации показало, что это было сделано своевременно и обоснованно. "Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в каждом регионе ситуация складывалась по-разному поэтому была выбрана гибкая модель - власти субъектов получили дополнительные полномочия для определения тактики действия у себя на местах. "Такой подход оправдал себя, кстати, был взят на вооружение и в других странах", - сказал Путин.

Он поблагодарил всех, кто по долгу службы, в это непростое время обязан был находиться на работе и на посту. "Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕГИОНЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]