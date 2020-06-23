Власти Москвы сообщили о почти полном восстановлении экономики столицы до докризисного уровня

Экономика Москвы практически полностью восстановлена, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов журналистам во вторник.
"Выручка предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний день составляет 95% от докризисного уровня, что в принципе можно говорить о практически полном восстановлении", - сказал Ефимов.
По его оценке, товарооборот предприятий малого и среднего бизнеса на сегодня составляет почти 28 млрд рублей. "Это на 35% больше, чем годом ранее", - пояснил Ефимов.
Он связал это с влиянием фактора отложенного из-за пандемии коронавируса спроса.
Ефимов напомнил, что в связи с очередным этапом снятия ограничений в Москве во вторник на работу дополнительно вышли 150 тыс. человек.
"Это говорит о том, что практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали", - добавил он.
Со вторника в Москве открылись рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны, были сняты ограничения на работу библиотек и детских садов Кроме того, в городе открылась пассажирская навигация.
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