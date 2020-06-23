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Регион 23.06.2020 19:00

Власти Москвы сообщили о почти полном восстановлении экономики столицы до докризисного уровня

Экономика Москвы практически полностью восстановлена, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов журналистам во вторник.

"Выручка предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний день составляет 95% от докризисного уровня, что в принципе можно говорить о практически полном восстановлении", - сказал Ефимов.

По его оценке, товарооборот предприятий малого и среднего бизнеса на сегодня составляет почти 28 млрд рублей. "Это на 35% больше, чем годом ранее", - пояснил Ефимов.

Он связал это с влиянием фактора отложенного из-за пандемии коронавируса спроса.

Ефимов напомнил, что в связи с очередным этапом снятия ограничений в Москве во вторник на работу дополнительно вышли 150 тыс. человек.

"Это говорит о том, что практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали", - добавил он.

Со вторника в Москве открылись рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны, были сняты ограничения на работу библиотек и детских садов Кроме того, в городе открылась пассажирская навигация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]