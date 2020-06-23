Эпидемия отступает, но санитарные меры необходимы - Путин

Эпидемия коронавируса в РФ отступает, но нужно по-прежнему соблюдать осторожность и санитарные меры до тех пор, пока не начнется производство вакцины, сообщил президент РФ Владимир Путин в телеобращении во вторник.

"В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен - тысячи людей каждый день все еще сталкивается с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса.

"Клинические испытания первых образцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип "не навреди", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной.

"Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. И, конечно, огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения", - сказал президент.