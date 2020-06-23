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Социум 23.06.2020 18:44

Власти Азербайджана вернули из РФ и Грузии около 430 азербайджанцев

Власти Азербайджана обеспечили во вторник возвращение из Грузии и России 428 азербайджанских граждан, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«Из них 176 человек возвращены из Грузии через погранично-пропускной пункт «Шихлы», 252 человек – из России через ППК «Самур», - подчеркивает штаб.

Все возвращенные помещены на обязательный карантин.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]