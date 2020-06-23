Власти Азербайджана вернули из РФ и Грузии около 430 азербайджанцев

Власти Азербайджана обеспечили во вторник возвращение из Грузии и России 428 азербайджанских граждан, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

«Из них 176 человек возвращены из Грузии через погранично-пропускной пункт «Шихлы», 252 человек – из России через ППК «Самур», - подчеркивает штаб.

Все возвращенные помещены на обязательный карантин.

А.Азизов