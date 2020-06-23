Путин назвал свободу и прямую поддержку людей важными для роста российской экономики

Залогом роста российской национальной экономики является прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение, демографию - это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом", - сказал Путин во вторник в своем обращении к россиянам.
По словам главы государства, важны также свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием.
"И, конечно, важна эффективная организующая роль государства, которое призвано верно определять приоритеты, создавать возможности, условия, концентрировать ресурсы для развития, делать это в активном, содержательном, прямом диалоге с обществом", - заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что "по этой логике мы и будем строить наши действия".
Он напомнил, что с самого начала эпидемии коронавируса в России базовой задачей стало сохранение доходов российских семей, поддержка занятости, помощь прежде всего людям, решение их проблем и "через это идти к поддержке экономики в целом".
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