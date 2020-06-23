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Регион 23.06.2020 18:45

Путин назвал свободу и прямую поддержку людей важными для роста российской экономики

Залогом роста российской национальной экономики является прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение, демографию - это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом", - сказал Путин во вторник в своем обращении к россиянам.

По словам главы государства, важны также свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием.

"И, конечно, важна эффективная организующая роль государства, которое призвано верно определять приоритеты, создавать возможности, условия, концентрировать ресурсы для развития, делать это в активном, содержательном, прямом диалоге с обществом", - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что "по этой логике мы и будем строить наши действия".

Он напомнил, что с самого начала эпидемии коронавируса в России базовой задачей стало сохранение доходов российских семей, поддержка занятости, помощь прежде всего людям, решение их проблем и "через это идти к поддержке экономики в целом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ФАКТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]