Путин поручил восстановить рынок труда РФ уже в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и регионам принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году.
"Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решать главную задачу - помочь людям вернуться к работе", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.
"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда", - заявил президент.
Как уточнил Путин, это означает, что "число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже".
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