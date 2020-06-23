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Регион 23.06.2020 18:47

Путин поручил восстановить рынок труда РФ уже в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и регионам принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году.

"Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решать главную задачу - помочь людям вернуться к работе", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

"Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году восстановить полностью рынок труда", - заявил президент.

Как уточнил Путин, это означает, что "число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно же, опуститься еще ниже".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ЭКОНОМИКА, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]