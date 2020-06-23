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Финансы 23.06.2020 19:09

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу кредитов по льготной ставке 2% предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей, выделив дополнительно 100 млрд рублей.

"Мы видим, что эта мера востребована, уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн сотрудников. Но спрос, как мы видим, гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство, поэтому предлагаю расширить эту программу, выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей", - заявил президент в телеобращении во вторник.

Путин напомнил, что эти средства будут доступны организациям тремя равными траншами в июне, июле и августе. Затем при соблюдении условия сохранения штатной численности компании долг будет списан.

Программа стартовала с 1 июня. Согласно ее правилам, если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата к 1 марта 2021 года, то после истечения срока кредита (1 апреля 2021 года) он будет полностью списан вместе с процентами. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. В случае, если занятость сохранить на предприятии не удалось, кредит обслуживается, заемщику необходимо будет вернуть долг банку с учетом процентов.

Заем рассчитывается исходя из выплаты МРОТ на одного сотрудника предприятия в месяц, увеличенный на 30% страховых взносов, также могут учитываться районные коэффициенты. Стандартный срок расчета - с момента подписания кредитного соглашения по декабрь 2020 года. При этом на 85% кредит обеспечивает гарантия ВЭБа.

На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента заявил, что правительство в связи с активным спросом со стороны предприятий на кредиты под 2% увеличило объем этой программы на 100 млрд рублей, до 350 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ЛИМИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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