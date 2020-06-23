Путин: ключевая ставка ЦБ РФ на минимальном уровне в 4,5% дает возможности реализовывать новые инвестпроекты

Снижение Банком России ключевой ставки до 4,5% дает возможности реализовывать новые инвестиционные и инфраструктурные проекты, сказал президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам во вторник.

"Отмечу последовательную линию и Центрального банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Буквально на днях, как вы знаете, ключевая ставка была вновь понижена - сразу на 1 процентный пункт, до 4,5%. Обращаю внимание: до минимального значения за всю нашу новейшую историю", - сказал он.

"Для экономики - это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. А для граждан - более доступные займы на покупку жилья", - пояснил президент.

Как сообщалось, совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Это самое резкое снижение за один шаг с 2015 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу заявила, что, по ее мнению, ЦБ РФ своевременно принимает меры по смягчению денежно-кредитной политики: "Во-первых, уже начали постепенно сниматься ограничения. Во-вторых, мы должны учитывать лаги в принятии нами решений. На экономику наши решения действуют с лагом в 3-6 кварталов, и мы ожидаем, что эффекты от смягчения денежно-кредитной политики как раз будут проявляться в необходимый для экономики период восстановления".

"С этой точки зрения, то решение, которое мы сегодня приняли, оно дойдет до экономики, просто это будет действительно происходить с лагом. Мы никоим образом не связали себе руки (снизив ставку сразу на 100 б.п. - прим. ИФ). Мы оцениваем, что если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, возможно, у нас будет дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Но еще раз, при принятии решений будем исходить из нашей цели ценовой стабильности - поддержания инфляции на уровне 4%", - подчеркивала глава ЦБ РФ.

Банк России согласен, что смягчение денежно-кредитной политики наиболее эффективно на этапе снятия ограничений. "Когда действуют ограничения, денежно-кредитная политика может действительно не достигать своих целей, смягчение денежно-кредитной политики может не достигать своих целей. И в эти периоды важнее бюджетная политика, бюджетные стимулы", - говорила Набиуллина.