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Власти Израиля не намерены вновь вводить полный режим изоляции, несмотря на новые случаи коронавируса - глава Минздрава

Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн во вторник объявил о том, что несмотря на выявление новых случаев коронавируса в стране, власти не собираются повторно вводить режим общенациональной изоляции, сообщает издание "Едиот ахронот".

Во время визита в медицинский центр имени Хаима Шибы вблизи Тель-Авива министр заверил, что сотрудничество общественности и властей позволит замедлить распространение вируса без дальнейшего вреда израильской экономике. Однако, отметил он, необходимо ужесточить требования безопасности, в том числе в области обязательного ношения масок.

По данным "Едиот ахронот", ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел посвященное коронавирусу срочное совещание с участием Эдельштейна, министра внутренней безопасности Амира Охана и главы Совета по национальной безопасности Меира Бен Шабата.

Премьер также заявлял, что новые очаги заболевания будут классифицироваться как "зоны ограниченного доступа" со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ранее стало известно, что в Израиле за сутки выявили рекордно высокое число зараженных COVID-19 с конца апреля - 337, тогда как, например, на прошлой неделе максимальное число новых выявленных случаев за сутки составило 257.

Таким образом, сейчас в Израиле коронавирусом болеют свыше 5 тыс. человек.

В Израиле в середине марта ввели меры предосторожности, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одна из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры начали в конце мая и начале июня.

Въезд в Израиль до сих пор запрещен для иностранцев, а те израильтяне, которые возвращаются в Израиль из-за рубежа, должны отправиться на двухнедельный карантин после прибытия. Пока неизвестно, когда Израиль возобновит международное авиасообщение. Израильские СМИ полагают, что это случится не ранее августа или даже сентября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]