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Бизнес и законодательство 23.06.2020 19:02

Предпринимателям в рамках открытия экономики нужно кардинально упростить бюрократические процедуры - Путин

Открытие экономики должно сопровождаться не только постепенным снятием вынужденных санитарных ограничений, но и избавлением ее от бюрократических процедур, излишне обременяющих бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно так все спланировать, организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан, при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит, и доходы людей", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

Он отметил, что в снятии санитарных ограничений крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход - все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.

"Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных вынужденных санитарных ограничений. Не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических, административных ограничений, рогаток так называемых. Немало ли их, к сожалению, носят хронический характер, сохраняются годами, а то и вообще десятилетиями", - сказал глава государства.

"Так, на примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии мы поняли, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее, при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы, да в конце концов и деньги", - заявил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, БЮРОКРАТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]