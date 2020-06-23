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ТЭК 23.06.2020 19:05

Добыча нефти в США может вырасти при устойчивой цене в $60/барр - Дадли

Добыча нефти в США в текущем году из-за низких цен снизится на 1,5-2 млн б/с, заявил экс-глава нефтегазовой компании ВР Роберт Дадли в ходе 24-й Ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".

По его словам, рост цены до $60/баррель и будет удерживаться в течение достаточно длительного времени - это то, что нужно, чтобы инвестиции пошли в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти в США.

В то же время Дадли высказал мнение, что на рынке производителей сланцевой нефти будет происходить консолидация компаний, при этом мелкие инвесторы будут очень осторожны при инвестировании в отрасль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ДОБЫЧА, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]