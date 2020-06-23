Добыча нефти в США может вырасти при устойчивой цене в $60/барр - Дадли

Добыча нефти в США в текущем году из-за низких цен снизится на 1,5-2 млн б/с, заявил экс-глава нефтегазовой компании ВР Роберт Дадли в ходе 24-й Ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала".
По его словам, рост цены до $60/баррель и будет удерживаться в течение достаточно длительного времени - это то, что нужно, чтобы инвестиции пошли в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти в США.
В то же время Дадли высказал мнение, что на рынке производителей сланцевой нефти будет происходить консолидация компаний, при этом мелкие инвесторы будут очень осторожны при инвестировании в отрасль.
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