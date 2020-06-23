Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.06.2020 19:08

Параметры, сроки и приоритеты нацпроектов предстоит уточнить - Путин

Поправки в Конституцию РФ в случае их одобрения гражданами зададут более высокие требования к социальной и экономической политике, и правительство должно это учитывать в своей работе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - заявил Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

Он напомнил, что поправки вступят в силу только если их поддержат граждане.

"Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд", - сказал Путин.

Кроме того, в своём послании Путин попросил кабинет министров уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла "предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом".

"Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства", - сказа Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЭКОНОМИКА, НАЦПРОЕКТЫ


Похожие новости


Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения Путин: санкции мешают как нам, так и их инициаторам Путин провел совещание с Белоусовым, Силуановым, Орешкиным, Набиуллиной Половина белорусского экспорта идет на российский рынок - Путин Российская экономика должна получить дополнительные стимулы для развития, устойчивый тренд к росту - Путин В нынешних условиях открытость рынков и честная конкуренция вытесняются разного рода ограничениями и санкциями - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]