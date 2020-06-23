Параметры, сроки и приоритеты нацпроектов предстоит уточнить - Путин

Поправки в Конституцию РФ в случае их одобрения гражданами зададут более высокие требования к социальной и экономической политике, и правительство должно это учитывать в своей работе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - заявил Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

Он напомнил, что поправки вступят в силу только если их поддержат граждане.

"Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд", - сказал Путин.

Кроме того, в своём послании Путин попросил кабинет министров уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла "предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом".

"Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства", - сказа Путин.