Параметры, сроки и приоритеты нацпроектов предстоит уточнить - Путин

Поправки в Конституцию РФ в случае их одобрения гражданами зададут более высокие требования к социальной и экономической политике, и правительство должно это учитывать в своей работе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", - заявил Путин, обращаясь к россиянам во вторник.
Он напомнил, что поправки вступят в силу только если их поддержат граждане.
"Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд", - сказал Путин.
Кроме того, в своём послании Путин попросил кабинет министров уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла "предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом".
"Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства", - сказа Путин.
Азербайджанцы и армяне смогут мирно жить в Нагорном Карабахе после деоккупации территорий – Гянджалиев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
ВС Азербайджана проводят учения с целью быть готовыми к возобновлению военных действий с Арменией - Гасанов
Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Добыча нефти в США может вырасти при устойчивой цене в $60/барр - Дадли
Предпринимателям в рамках открытия экономики нужно кардинально упростить бюрократические процедуры - Путин
В Азербайджане за сутки выявлено 508 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Власти Азербайджана вернули из РФ и Грузии около 430 азербайджанцев
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог