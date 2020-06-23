В Азербайджане около 420 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета

В Азербайджане еще 419 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, 23 июня состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.

"По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 419 военнослужащих жильем в Баку и Нахчыване за счет средств госбюджета. Для этого из госбюджета на 2020 год будет выделено 30,1 млн манатов", - отмечается в информации.

При этом комиссией были рассмотрены, в целом, обращения 666 военнослужащих.

«До сих пор комиссией принято решение о выдаче жилья 2140 военнослужащим», - подчеркивает Минфин.

Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.

А.Азизов