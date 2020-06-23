Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9146 RUR   0.0246 GBR   2.1195 TRY   0.2482

Цена на нефть

22.06   $/bbl WTI 40.46 0.71 Brent 43.08 0.89

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 23.06.2020 19:26

В Азербайджане около 420 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета

В Азербайджане еще 419 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, 23 июня состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.

"По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 419 военнослужащих жильем в Баку и Нахчыване за счет средств госбюджета. Для этого из госбюджета на 2020 год будет выделено 30,1 млн манатов", - отмечается в информации.

При этом комиссией были рассмотрены, в целом, обращения 666 военнослужащих.

«До сих пор комиссией принято решение о выдаче жилья 2140 военнослужащим», - подчеркивает Минфин.

Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КВАРТИРЫ


Похожие новости


В Азербайджане еще 436 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета Около 1,3 тыс. семей военнослужащих Азербайджана получили квартиры от государства – Алиев Президент Алиев вручил квартиры группе военнослужащих ВС Азербайджана В Азербайджане более 220 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета Азербайджанский солдат доказал, что он сильнее врага – министр обороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]