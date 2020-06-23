В Азербайджане около 420 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета

В Азербайджане еще 419 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.
По данным Минфина, 23 июня состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.
"По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 419 военнослужащих жильем в Баку и Нахчыване за счет средств госбюджета. Для этого из госбюджета на 2020 год будет выделено 30,1 млн манатов", - отмечается в информации.
При этом комиссией были рассмотрены, в целом, обращения 666 военнослужащих.
«До сих пор комиссией принято решение о выдаче жилья 2140 военнослужащим», - подчеркивает Минфин.
Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.
А.Азизов
ЕБРР выделит грузинскому ТВС банку кредит на $100 млн для финансирования МСП
РФ за 4 мес. снизила экспорт нефти на 1%, доходы снизились на 25%
Ведущие экономисты ФРГ прогнозируют сокращение ВВП на 6,5% в 2020 году
Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва
Коронавирус демонстрирует небывалое разнообразие симптомов - американский эксперт
В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Министр обороны Индонезии и замглавы Минобороны РФ обсудили перспективы сотрудничества
В Англии с 4 июля заработают пабы и рестораны, откроются парикмахерские, музеи и кинотеатры
Трамп не отдавал распоряжение снизить темпы тестирования на коронавирус - инфекционист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог