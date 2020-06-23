Налог на прибыль для ИТ-компаний будет снижен с 20% до 3% в рамках налогового маневра

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах снизить ставку на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%.
"Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - сказал он в своем телеобращении к россиянам.
Помимо этого, ставка страховых взносов также должна быть уменьшена с 14% (действовала до 2023 года) до 7,6%.
По его словам, решение по реализации налогового маневра, которое впервые было озвучено на совещании с представителями ИТ-отрасли, уже подготовлено и утверждено.
Предполагается, что указанные меры поддержки будут действовать на постоянной основе.
"Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны", - указал президент.
В Азербайджане около 420 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
Азербайджанцы и армяне смогут мирно жить в Нагорном Карабахе после деоккупации территорий – Гянджалиев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва
Коронавирус демонстрирует небывалое разнообразие симптомов - американский эксперт
В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Министр обороны Индонезии и замглавы Минобороны РФ обсудили перспективы сотрудничества
В Англии с 4 июля заработают пабы и рестораны, откроются парикмахерские, музеи и кинотеатры
Трамп не отдавал распоряжение снизить темпы тестирования на коронавирус - инфекционист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог