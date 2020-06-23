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Транспорт и связь 23.06.2020 19:43

Налог на прибыль для ИТ-компаний будет снижен с 20% до 3% в рамках налогового маневра

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах снизить ставку на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%.

"Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - сказал он в своем телеобращении к россиянам.

Помимо этого, ставка страховых взносов также должна быть уменьшена с 14% (действовала до 2023 года) до 7,6%.

По его словам, решение по реализации налогового маневра, которое впервые было озвучено на совещании с представителями ИТ-отрасли, уже подготовлено и утверждено.

Предполагается, что указанные меры поддержки будут действовать на постоянной основе.

"Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны", - указал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИТ, НАЛОГ, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]