Налог на прибыль для ИТ-компаний будет снижен с 20% до 3% в рамках налогового маневра

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах снизить ставку на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%.

"Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - сказал он в своем телеобращении к россиянам.

Помимо этого, ставка страховых взносов также должна быть уменьшена с 14% (действовала до 2023 года) до 7,6%.

По его словам, решение по реализации налогового маневра, которое впервые было озвучено на совещании с представителями ИТ-отрасли, уже подготовлено и утверждено.

Предполагается, что указанные меры поддержки будут действовать на постоянной основе.

"Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны", - указал президент.