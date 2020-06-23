Сильное землетрясение произошло на юге Мексики, возможно возникновение цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге тихоокеанского побережья Мексики, информирует во вторник мексиканская Национальная сейсмологическая служба.
По ее данным, гипоцентр находился на глубине 10 км в 12 км от населенного пункта Крусесита (штат Оахака).
Вблизи эпицентра магнитуда толчка достигала 7,7.
О пострадавших и ущербе пока информация не поступала.
Для расположенных неподалеку прибрежных районов Мексики, Гватемалы и Сальвадора распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.
В Азербайджане около 420 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
Азербайджанцы и армяне смогут мирно жить в Нагорном Карабахе после деоккупации территорий – Гянджалиев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных орудий - Минобороны
ЕБРР выделит грузинскому ТВС банку кредит на $100 млн для финансирования МСП
РФ за 4 мес. снизила экспорт нефти на 1%, доходы снизились на 25%
Ведущие экономисты ФРГ прогнозируют сокращение ВВП на 6,5% в 2020 году
Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва
Коронавирус демонстрирует небывалое разнообразие симптомов - американский эксперт
В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог