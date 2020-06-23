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Дальнее зарубежье 23.06.2020 20:15

Сильное землетрясение произошло на юге Мексики, возможно возникновение цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге тихоокеанского побережья Мексики, информирует во вторник мексиканская Национальная сейсмологическая служба.

По ее данным, гипоцентр находился на глубине 10 км в 12 км от населенного пункта Крусесита (штат Оахака).

Вблизи эпицентра магнитуда толчка достигала 7,7.

О пострадавших и ущербе пока информация не поступала.

Для расположенных неподалеку прибрежных районов Мексики, Гватемалы и Сальвадора распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЦУНАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]