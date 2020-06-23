Сильное землетрясение произошло на юге Мексики, возможно возникновение цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге тихоокеанского побережья Мексики, информирует во вторник мексиканская Национальная сейсмологическая служба.

По ее данным, гипоцентр находился на глубине 10 км в 12 км от населенного пункта Крусесита (штат Оахака).

Вблизи эпицентра магнитуда толчка достигала 7,7.

О пострадавших и ущербе пока информация не поступала.

Для расположенных неподалеку прибрежных районов Мексики, Гватемалы и Сальвадора распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.