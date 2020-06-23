ВТО предварительно оценивает падение объема мировой торговли во II квартале в 18,5%

Объем мировой торговли резко сократился в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ослабившей глобальную экономическую активность, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
Тем не менее, быстрые ответные меры, принятые государствами, помогли ограничить спад, отмечают в ВТО. Эксперты организации ожидают, что падение объема мировой торговли будет существенным в текущем году, но не достигнет минимумов, предусмотренных наихудшим сценарием развития ситуации, который был озвучен ВТО в апреле.
По данным ВТО, в первом квартале текущего года объем мировой торговли снизился на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Предварительные оценки для второго квартала, в котором распространение коронавируса и связанные с ним локдауны затронули значительную часть мира, показывают, что падение объема глобальной торговли составило порядка 18,5%.
"Это снижение является крупным с точки зрения истории, однако оно могло быть гораздо хуже", - говорится в докладе ВТО. Прогноз, опубликованный организацией 20 апреля - в период крайне высокой неопределенности в отношении дальнейшей динамики пандемии и ее экономических последствий - предусматривал падение объема мировой торговли товарами в этом году на 13% в рамках самого оптимистичного сценария и на 32% в рамках пессимистичного сценария.
"При сохранении текущего положения вещей, мировой торговле необходимо расти лишь на 2,5% в квартал в оставшейся части этого года, чтобы реализовался оптимистичный сценарий ВТО, - отмечают в организации. - Тем не менее, в 2021 году темпы увеличения глобальной торговли могут не оправдать прогнозов, учитывая возможность второй волны COVID-19, более слабых, чем ожидается, темпов роста мировой экономики, а также возврата торговых ограничений".
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