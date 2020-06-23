Трамп не отдавал распоряжение снизить темпы тестирования на коронавирус - инфекционист

Президент США Дональд Трамп не требовал от подчиненных сократить скорость тестирования населения на наличие коронавируса, заявил во вторник американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.
"Насколько мне известно, конечно, никому из нас никогда не говорили замедлить сбор анализов. Это просто факт. На самом деле, мы будем делать больше тестов", - приводит издание The Hill слова Фаучи, сказанные на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
The Hill напоминает, что на ранее на митинге в Талсе (штат Оклахома) Трамп заявлял, что большой масштаб тестирования на коронавирус в США в результате создает неблагополучной образ страны с точки зрения эпидемиологии. Трамп отмечал, что даже говорил членам своей администрации снизить темпы тестирования. Эти слова президента, отмечает издание, вызвали волну критики, однако впоследствии сам Трамп на вопрос, не шутил ли он тогда, отвечал, что "не дразнился".
Однако во вторник Фаучи подчеркнул, что комментарии Трампа не отражают действительные действия администрации. "Все наоборот. Мы собираемся делать больше тестов, не меньше", - сказал эксперт.
Кроме того, Фаучи затронул вопрос создания вакцины против коронавируса. По его словам, эта разработка - лишь вопрос времени, и выразил надежду, что первые партии вакцины будут получены в конце 2020 года.
The Hill отмечает, что ранее администрация Трампа подверглась критике за медленное наращивание масштабов тестирования на вирус. В настоящий момент медслужбы проводят примерно 500 тыс. тестов в день, однако по мнению экспертов из Гарвардского университета, в день их нужно проводить не менее 900 тыс.
Согласно данным портала Worldometers, в США выявлено больше всего случаев коронавируса в мире - свыше 2,4 млн. Также страна лидирует по количеству летальных исходов среди инфицированных - 122 877. Выздоровели более 1 млн человек.
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